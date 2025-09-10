「現場第一主義」の強みを生かして ─大友さんは今後5年、10年先を見据えて、大和ハウス工業をどんな会社にしていきたいと考えていますか。 大友大和ハウス工業は創業70周年です。私もその中で40年間仕事をしてきましたが、変化することを恐れない会社だと実感しています。そしてベースに建築があり、プラスして不動産という武器を持って、各事業本部が成長しています。 ただ、直近5年間の国内での成長