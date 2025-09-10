巨人の岸田行倫（２８）が１０日の広島戦（東京ドーム）で４回に７号同点２ランを放った。またも岸田がバットで魅せた。２点を追う４回二死一塁の場面でカウント２―２から相手先発・大瀬良の甘く入った１４３キロの直球をフルスイング。左中間スタンド最前列に叩き込んだ。８月１２日の中日戦以来、約１か月ぶりとなる本拠地での一発にＧ党も大歓喜。先発バッテリーを組んだ左腕・森田もベンチを飛びだして拍手を送った。