3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。9月1日（月）の放送では、今夏出演した夏フェス「SUMMER SONIC 2025」（以下、サマソニ）を振り返りました。Mrs. GREEN APPLE大森元貴＜リスナーからのメッセージ＞8月17日のサマソニに参戦しました！ 父と私の2人で行ったので