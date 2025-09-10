欧州株 全般にプラス圏推移も、ダウ先物は小安い 東京時間19:36現在 英ＦＴＳＥ100 9262.73（+20.20+0.22%） 独ＤＡＸ23755.73（+37.28+0.16%） 仏ＣＡＣ40 7775.45（+26.06+0.34%） スイスＳＭＩ 12277.02（-4.07-0.03%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:36現在 ダウ平均先物SEP 25月限45683.00（-74.00-0.16%） Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限6537.50