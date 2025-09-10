お笑いコンビ「メッセンジャー」のあいはら（56）が10日、毎日放送（大阪市北区で行われた同局ラジオの会見会見改編会見に登壇。来月から帯番組へと出世する「メッセンジャーあいはらのYouはこれから！」への意気込みを共演の同局・武川智美アナ（56）と語った。現在水曜午後3時から放送の同番組は来月から時間も午前10時に移動し月〜金曜放送に、番組名も「メッセンジャーあいはらのYouはこれから！Everyday」になる。あい