秋雨前線の影響で長崎と熊本では、10日朝、線状降水帯が発生し猛烈な雨となりました。関東でも夕方、群馬県で1時間に100ミリを超える雨が降るなど、天気の急変に注意が必要です。新潟県では、各地で激しい雨が。上越市では…撮影者「なにも見えない…」激しい雨とともに雷が鳴り響いていました。さらに、突然、雹が降り始めたのです。粒も大きく、中にはビー玉ほどの大きさのものもありました。きょうは長崎県と熊本県で「線状降水