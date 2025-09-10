10日午後8時0分、群馬県と気象台は、沼田市、高山村、片品村、川場村、昭和村、みなかみ町に出していた土砂災害警戒情報を解除しました。＜概況＞大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。＜解除された市区町村＞・沼田市・高山村・片品村・川場村・昭和村・みなかみ町