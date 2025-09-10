ＴＢＳ「まさかの一丁目一番地」が１０日、放送され、世界陸上初の日本人金メダリストの現在に、織田裕二も「えっ？！」と驚いた。番組では、１９９１年の世界陸上東京大会で日本人初の世陸初の金メダルを獲得した男子マラソンの谷口浩美さん（６５）を特集。宮崎の自宅（一軒家）で家族とともに取材を受ける様子が流れた。そこには若く美しい女性がおり、谷口さんは「妻の理沙です」と紹介。すると、織田は「えっ？！」「奥