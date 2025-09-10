【香港共同】香港の立法会（議会）は10日、海外で結婚した同性カップルに婚姻と同等の権利を一部与える制度設立に関する政府提出法案を否決した。親中派の多くが「伝統的な家族の価値観を壊す」との理由で反対票を投じた。