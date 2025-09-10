【エルサレム＝船越翔】イスラエル軍がカタールの首都ドーハでイスラム主義組織ハマス幹部を標的として行った軍事作戦を巡り、ハマスは９日、構成員５人が死亡したと明らかにした。カタール内務省によると、治安部隊員１人も死亡した。パレスチナ自治区ガザでの停戦交渉を仲介してきたカタールは猛反発しており、交渉の先行きはますます見通せなくなった。ハマスは９日の声明で、トランプ米政権が示した停戦案を協議中に攻撃を