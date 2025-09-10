１０日、新潟県内に出されている土砂災害警戒情報は以下の通りです。（午後8時時点）警戒対象地域村上市気象庁の発表内容は以下の通りです。降り続く大雨のため、警戒対象地域では土砂災害の危険度が高まっています。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。