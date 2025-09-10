（台北中央社）韓国瑜（かんこくゆ）立法院長（国会議長）が25日から29日までの5日間の日程で日本を訪問する。消息筋によれば、訪日は超党派議員連盟「日華議員懇談会」の古屋圭司会長の招きを受けたもので、東京と大阪で議会外交を行う他、大阪・関西万博も視察する予定。超党派の立法委員（国会議員）11人も同行する。（陳俊華／編集：名切千絵）