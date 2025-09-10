（台北中央社）中華職業棒球大聯盟（台湾プロ野球リーグ、CPBL）の会長で立法委員（国会議員）の蔡其昌（さいきしょう）氏は9日、先月下旬から今月上旬にかけての日本訪問を報告した。主に来年3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向け、台湾人選手と面会したことなどを説明した。蔡氏は8月31日、エスコンフィールド北海道で日本ハムファイターズの「玉山銀行台湾デー」に参加した他、東北楽天ゴールデンイ