日本代表は現地９月９日、アメリカ代表と敵地コロンバスで対戦。親善試合を戦い、０−２で完敗を喫した。０−０で引き分けた６日のメキシコ戦でベストメンバーを送り出した日本は、先発11人を総入れ替えしてこの一戦に臨んだなか、30分に先制点を献上。後半も、62分に鎌田大地、三笘薫、南野拓実という主力MFトリオを投入した直後に２点目を奪われ、その後もピンチの連続だった。途中出場の鎌田は「自分たちが入ってからだい