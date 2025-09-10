2025年9月9日、韓国・ソウルBizは「早ければ年内に、外国人もスマートフォンでソウルの地下鉄・バスを利用できるようになる」と伝えた。地下鉄やバスはクレジットカードか、交通系ICカード「T-money」をタッチして乗車することができる。ただ、海外のクレジットカードは交通系カードの端末機で認識されないため、外国人は切符を買うかT-moneyカードを購入・チャージして利用しなければならない。こうした外国人の不便解消のために