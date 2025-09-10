中国東方航空が、上海とアルゼンチンの首都ブエノスアイレスを結ぶ新路線の航空券販売を開始したことが分かりました。この新路線は、総距離約2万キロメートルと世界最長の航空路線となります。初便は12月4日に運航予定で、便名はMU745です。ボーイング機を使用し、上海浦東国際空港を午前2時に出発、ニュージーランド・オークランドを経由した後、現地時間の午後4時55分にブエノスアイレスのエセイサ国際空港に到着します。所要時