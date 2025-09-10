3回目の世界一を報告しました。バドミントン世界選手権女子シングルスで3回目の金メダルを獲得した山口茜選手が木村知事を表敬訪問しました。 ■山口茜選手「私個人としては（去年11月の）熊本マスターズジャパン以来の優勝で、久しぶりに優勝という結果を報告することができてとてもうれしく思います」世界選手権女子シングルスの優勝回数3回は世界最多タイ記録で、日本人初の快挙です。木村知事は「水害で被災した県民