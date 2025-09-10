GIF:中川真知子 現代人の生活に欠かせない家電といえば、冷蔵庫、洗濯機、エアコン、照明器具、あとはスマホです。炊飯器、掃除機、電子レンジあたりも揃えたくなりますが、実はなくてもどうにかなります。でも、こういった「なくても生活できるけれどあったら便利」な家電が、QOLを上げてくれるんだと思います。そして、そういった家電が得意なメーカーといえばLG。で、ホームクリーニング