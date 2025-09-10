藤井聡太王位将棋の第66期王位戦7番勝負第6局は9、10の両日、東京都渋谷区の将棋会館で指され、先手の藤井聡太王位（23）＝竜王・名人・王座・棋聖・棋王・王将との七冠＝が151手で挑戦者の永瀬拓矢九段（33）を破り、4勝2敗で防衛、6連覇を果たした。通算タイトル獲得数を31期に伸ばし、歴代4位の渡辺明九段（41）と並んだ。藤井王位は前期の王位戦7番勝負で勝利し、連続5期獲得により、棋聖位に続いて自身二つ目の「永世称号