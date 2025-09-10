「大阪府立花の文化園」に一部を移設する方針が発表された万博会場のトイレ＝10日午後、大阪市此花区の夢洲大阪府は10日、大阪・関西万博の会場で若手建築家が手がけたトイレのうち、1カ所を「府立花の文化園」（河内長野市）に移設する方針を発表した。名古屋市の米沢隆氏が設計、予定価格の高さから「2億円トイレ」として批判を浴びた施設。吉村洋文知事は記者会見で「レガシー（遺産）として後世に残したい」と述べた。日本