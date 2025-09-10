米マサチューセッツ工科大（ＭＩＴ）がデスバレーで実験した空気中から飲み水を取り出す装置/MIT（ＣＮＮ）米カリフォルニア州の砂漠地帯にあるデスバレーは地球上で最も暑く、乾いた場所のひとつ。ここで最近、空気中から飲み水を取り出す装置の実験が行われた。米マサチューセッツ工科大（ＭＩＴ）の趙選賀教授らが開発した装置は、水を吸収する高分子材料「ハイドロゲル」に無機塩を混ぜ、折り紙のようにたたんでガラスの中に詰