黒い車から大量に噴き出す白煙。韓国・ソウルで目撃されたのは、警察が出動し、繁華街に混乱を招いた騒動の一部始終です。突然、歩道に乗り上げる黒い車。止まっていたバイクに突っ込むと、その場で停止します。まずはバックで抜け出そうとしますが、ポールが車体にひっかかり、タイヤは空回り。その直後、車からモクモクと煙が立ちのぼり始め、あっという間に辺りが包まれました。異変に気づいたカフェの客たちは、慌てて外へと避