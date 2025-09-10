まだまだ暑さが残りますが、暦の上ではすっかり秋。カフェやコンビニには、秋の味覚を使ったスイーツが続々と登場しています。そして、新作が出るたびに話題をさらう【ミスタードーナツ】でも、待望の秋キャンペーンがスタート！ テーマはずばり「秋のいもくり推しド合戦」。今回は、その中から注目の「さつまいもド」3商品を詳しくご紹介します。 華やかビジュにテンションも爆上がり！