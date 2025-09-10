《おはようございます。先ほど、議長室を訪問しまして市議会の解散の通知を致しました。10時半からの発表を控えて報道陣が集まっております。伊東市政の改革と刷新の為、そして地域を守る為に引き続き全力で尽くして参ります。》10日、自身のXに投稿したのは、静岡県伊東市の田久保真紀市長（55）。1日に市議会で全会一致による不信任決議が可決され、10日以内に辞職か失職、または議会解散の選択を迫られることとなっていたが、議