巡視船の浴室にスマートフォンを設置し、入浴中の女性乗組員を盗撮したとして、北九州市に住む22歳の男性海上保安官が書類送検されました。第7管区海上保安本部によりますと、男性海上保安官は去年7月からことし6月にかけて、唐津海上保安部に所属する巡視船「いまり」の船内で、浴室の天井にスマートフォンをひそかに設置するなどし、入浴中の女性乗組員を動画撮影した疑いがもたれています。女性乗組員が気づいたこ