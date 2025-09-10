神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モールでは、2025年9月19日(金)〜 10月31日(金)の期間、ハロウィーンイベントを実施します。 神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モール「ハロウィーンイベント」  神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モールでは、2025年9月19日(金)〜 10月31日(金)の期間、ハロウィーンイベントを実施。2F ミュージアムでは、仮装をしたアンパンマンたちと会えるグリーティングを開催。