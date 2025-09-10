演歌歌手の鳥羽一郎が１０日、全楽曲と新曲「昭和のおとこ」の配信リリースを記念し、都内で「マグロ解体ショー」を開催した。この日、鳥羽の大ヒット曲「兄弟船」などを含む全１０７０曲が配信で解禁。さらに、１０月１日発売の新曲「昭和のおとこ」の先行配信もスタートした。デビュー４３年で自身の曲が一斉配信となったことに「例えばレコーディングしてどこでも歌ってない歌も配信になるんでしょう？１０７０曲かあ、半