◆パ・リーグ楽天―西武＝降雨ノーゲーム＝（１０日・楽天モバイル）降雨コールドで先発・隅田知一郎投手は雨天中止を含め、雨にたたられるのは今季３度目。「雨男の本領を発揮してると思います」と苦笑いを浮かべた。「ブルペンから今日は調子が良すぎて」と初回を３者凡退。２回は２死から連打を浴び２死一、三塁としたが武藤を左飛に抑え切り抜けた。その後、２０分間の中断を経てノーゲームが決まった。２回を終え３８球