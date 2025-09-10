韓国の「ＳＭエンターテインメント」によるヒット曲とクラシックを融合させたフルオーケストラコンサート「ＳＭＣＬＡＳＳＩＣＳＬＩＶＥ」が、１５日に東京・東京国際フォーラムで日本初開催される。日本での公演を熱望するＫ―ＰＯＰファンの声が多数が上がり、今回の開催が決まった。指揮は松村秀明氏、演奏は新日本フィルハーモニー交響楽団が担当。ゲストボーカリストとしてリョウク、モデレーターとしてイトゥク（い