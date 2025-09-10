加藤貿易は、2025年9月にオリジナルナッツギフト「nuts link(ナッツリンク)」をリニューアル発売します。 nuts link(ナッツリンク) 発売日： 2025年9月内容量： 各20g／各1袋(4袋セット)、各2袋(8袋セット)、各3袋(12袋セット)価格(税込)： 4袋入り 1,580円／8袋入り 2,375円／12袋入り 3,485円販売サイト： モノプロ公式オンラインショップその他、9月中旬以降楽天市場店、Amazon店ほかでもリニューアル