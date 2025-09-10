「負けて逆ギレ？」ヒール女子同士の対戦で、敗者が勝者に試合後の奇襲。WWE名物の分厚いバリケードが“ヒップアタック”で崩壊し、ガチすぎるハードヒットに会場が騒然となった。【映像】女子レスラー、お尻で“壁ドン”→強烈すぎて壁を破壊してしまうWWE第3のブランドNXTで勃発した新たな抗争。濃いキャラクターがひしめく女子ディヴィジョンで繰り広げられた場外の衝撃シーン、バリケード崩壊の“尻爆弾”はファンの大きな