「ヤクルト−中日」（１０日、神宮球場）ヤクルト・村上宗隆内野手が四回、無死一塁の場面で左翼席へ１９号２ランを放った。中日ドラフト１位の金丸との対決。５球目の１５０キロを合わせるように捉えると、打球は左翼席へ一直線。５日・ＤｅＮＡ戦以来、４試合ぶりの一発を放り込んだ。リーグ２位の阪神・森下に迫る１本差。けがから復帰後、３８試合で１９本塁打となった。