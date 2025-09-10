TBSチケットが10日、自社サイトを通じ、運営会社を通じて42人の個人情報が流出した可能性があると公表した。自社サイトに声明がアップされ「TBSチケットを運営しているコミュニティ・ネットワーク株式会社（CNプレイガイド）のサーバーが9月5日（金）に外部からの不正アクセスを受け、TBSチケット会員42名の個人情報が流出した可能性があることが判明しました。その情報には、氏名・電話番号・メールアドレス等が含まれております