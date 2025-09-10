ブラック企業で働く男が赤ちゃんに転生し、その小さな体で奮闘する成長コメディ。転生したMR（医薬情報担当者）の主人公は、視覚や聴覚だけでなく、全身の能力が制限されていることに気づく。その不自由な体で、注射ラッシュなど数々の困難と全力で向かい合っていくが…!?「次にくるマンガ大賞」「WEBマンガ総選挙」ダブルノミネートで話題。クスッと笑えるハードな赤ちゃんライフの最新話を、ダ・ヴィンチWebからお届け！【漫画】