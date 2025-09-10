トッテナム・ホットスパーは今冬守備陣強化を図るようだ。『TBR Football』によると、トッテナムは今冬の移籍市場でサンダーランドに所属する23歳DFデニス・サーキンの再獲得を検討しているという。トッテナムの下部組織出身であるサーキンは2020年1月に同クラブのトップチームに昇格したものの、出場機会は得られず、2021年8月にはサンダーランドに移籍することに。サンダーランドでは加入以降主力として活躍しており、昨季もチャ