県内は11日にかけて雷を伴い非常に激しい雨が降り大雨となる所がある見込みです。能登では11日の明け方にかけ河川の増水や氾濫に昼前にかけては、土砂災害に警戒を、また県内では11日の明け方にかけ低い土地の浸水などに警戒してください。停滞する前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込む影響で、県内は大気の状態が非常に不安定となっています。志賀では、午後２時までの１時間の雨量が64．5ミリと観測史上最大を記録しました