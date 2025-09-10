「ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３２回ＷＢＳＣＵ―１８野球ワールドカップ」に出場中の高校日本代表は１１日、難敵・米国との一戦に臨む。１０日、予告先発が発表され、日本は沖縄尚学の２年生左腕で今夏の甲子園優勝に貢献した末吉良丞がマウンドに上がる。末吉は、６日の韓国戦に先発登板し、４回４安打２失点で勝利。チームはその後も白星を重ね、１次リーグＡ組を５戦全勝の１位で突破した。対する米国も同Ｂ組全