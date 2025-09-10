◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―中日（１０日・神宮）ヤクルト・村上宗隆内野手が４試合ぶりの１９号２ランを放った。４点を追う４回無死一塁、金丸が投じた１５０キロの速球を逆らわずに左翼席へ運んだ。この日の試合前には８月度の大樹生命月間ＭＶＰ賞を受賞。「全力プレーを神宮球場に足を運んでくださるお客さんだったり、他の球場に足を運んでくださるお客さんに元気のあるプレーを見せてほしいと思います」と喜びを語