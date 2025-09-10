カープ坊やのイラストをあしらった広島のご当地ナンバープレートの交付が1万枚に達し、記念のセレモニーが行われました。■（記念プレート贈呈）おめでとうございます（拍手）1万枚達成の記念プレートを受け取ったのは、子どもの頃からカープファンという長谷川勉さんです。■長谷川勉さん「まさかこんな節目の1万枚目をもらえるとは思わなかったので、とてもびっくりしております。周