◇帰国ＪＲＡは１０日、韓国国際競走に出走した関西馬５頭がこの日、帰国したと発表。コリアＣ３着のラムジェット、５着のドゥラエレーデ、コリアスプリント２着のチカッパ、５着のタガノビューティー、７着のサンライズホークは関西国際空港に到着後、輸入検疫のため兵庫・三木ホースランドパークに入厩した。