◆ローズＳ追い切り（１０日）ルージュソリテールは西塚（レースは横山武）を背に芝コースで５ハロン７２秒２―１２秒０。軽快なフットワークで状態のよさを感じさせた。前走のスイートピーＳは２番手から押し切り、先週の紫苑Ｓを勝った僚馬のケリフレッドアスク（３着）に先着。藤原助手は「落ち着きが出ている。しまいにいい脚を使えるし、距離は１８００、２０００メートルでも大丈夫」と厩舎の２週連続となるトライアル制覇