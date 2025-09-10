大相撲の幕内・豪ノ山（武隈）が１０日、東京・江東区の安治川部屋に出稽古に出向き、部屋の新小結・安青錦（安治川）、同じく出稽古に来た関脇・若隆景（荒汐）と計９番相撲を取った。本場所さながらの激しい立ち合いで２人を苦しめた。「三役の方と稽古できて良かった。上位陣に勝たないと、新三役は近づいてこない」と、西前頭３枚目に番付を戻した秋場所（１４日初日、両国国技館）へ向けて言葉に力を込めた。安治川部屋