日本ハムは10日、前日のソフトバンク戦で折れたバットが頭部に当たった八木裕打撃コーチ（60）の容体を発表した。札幌市内の病院で診察と精密検査を受け、頭部の裂創縫合を受けた。頭蓋骨骨折はなく、脳内には一部出血と腫れが確認された。食事もとり、会話もはっきりしているというが、経過観察のため、入院治療を受ける。期間は約1週間を予定し、代わりにあす11日のオリックス戦（エスコン）から、横尾俊建2軍打撃コーチが1