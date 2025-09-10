吉田栄作さん（56）と内山理名さん（43）夫妻が、第1子の誕生を報告しました。吉田栄作さん：56歳の新米パパ、オールドルーキーです笑。内山理名さん：秋の訪れを感じ始めたころ、母になりました。4年前の2021年に結婚を発表した2人。俳優の吉田栄作さん・内山理名さん夫妻が第1子の誕生を発表。赤ちゃんが指を握った写真とともに、喜びの心境をつづりました。吉田栄作さん（インスタグラムより）：これからはこの新たな生命を第一