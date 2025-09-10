【ベルリン＝工藤彩香、ブリュッセル＝酒井圭吾】ポーランド国防省は１０日、ロシアによるウクライナ攻撃に際して重大な領空侵犯があり、複数の無人機（ドローン）を撃墜したと発表した。ポーランド政府によると、２０２２年のウクライナ侵略開始後、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）加盟国の領空内での無人機撃墜は初めてで、欧州各国は警戒を強めている。発表などによると、領空侵犯ウクライナベラルーシ国境に近い東部地域