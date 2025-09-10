◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト-中日(10日、神宮球場)ヤクルト・村上宗隆選手が19号ホームランを放ちました。4点ビハインドの4回、ノーアウト1塁で打席に入った村上選手。ここで中日先発・金丸夢斗投手がアウトローに投じた150キロのストレートをとらえると、鋭い打球はそのままレフトスタンドに飛び込む2ランホームランとなりました。村上選手は今季39試合目での19号ホームラン。7年連続20号へ王手をかけました。球団を通じ「打っ