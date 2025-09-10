8月10日の記録的な大雨から1か月です。熊本市では市街地の広い範囲で冠水・浸水しました。被害はどこまで広がっていたのでしょうか、そして、その原因とは何だったのでしょうか。 【写真を見る】あの時の冠水と住民の証言 8月10日、午後11時ごろ、西区上熊本にある自動車販売店に設置された防犯カメラの映像です。雨は降っていますが、車はいつも通りに走っています。 それから約1時間後。道路は一面すべてが冠水し、膝から腰ほ