京急百貨店（資料写真）京急百貨店（横浜市港南区）は２５日、１０階のレストランフロアに飲食店「江戸前うなぎかわ祥」をオープンする。愛知・三河産のうな重が人気で、県内初出店となる。個室を含め全４２席構え、持ち帰りにも対応する。同じフロアの別のウナギ料理店が昨年１０月に閉店し、利用客から新店舗を求める声が寄せられていた。