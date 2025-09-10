ニューストップ > 芸能ニュース > 音楽ニュース > FRUITS ZIPPERの月足天音が活動再開へ 6月より体調不良でイベントな… アイドル エンタメ・芸能ニュース モデルプレス FRUITS ZIPPERの月足天音が活動再開へ 6月より体調不良でイベントなど欠席 2025年9月10日 19時46分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと FRUITS ZIPPERが10日、公式Xを通じて月足天音について発表した 13日の「TOMAKOMAI MIRAI FEST 2025」より活動を再開するという 6月より体調不良でイベントなどを欠席し、7月28日に休養が発表されていた ◆FRUITS ZIPPERの月足天音が13日より活動再開へいつもFRUITS ZIPPERを応援いただき、誠にありがとうございます。休養しておりました月足天音は、9月13日（土）出演の「TOMAKOMAI MIRAI FEST 2025」より活動を再開いたします。…— FRUITS ZIPPER【Official】 (@FRUITS_ZIPPER) September 10, 2025 記事を読む おすすめ記事 《衝撃の三角関係》坂口健太郎（34）、永野芽郁（25）とも付き合っていた！“一般女性と同棲”のウラで発覚「お付き合いしていたことは事実」事務所が認める 2025年9月10日 16時0分 不倫謝罪の人気女性YouTuberが秋田県の村から強制退去、「地域おこし協力隊」自ら退任 2025年9月10日 20時27分 第3子誕生の千原ジュニア 母子ともに救急搬送されていた「今やからしゃべれるんですよ、もう大変で」 2025年9月10日 11時18分 「何かあった？！」川口春奈 シミ隠さない“すっぴん”意味深投稿にファンから心配の声 2025年9月10日 18時45分 【総裁選】小泉進次郎氏は立候補せず高市早苗氏を応援か 党内の議員「選挙で離れた保守層の支援を取り戻してからでも遅くはない」 2025年9月10日 21時50分