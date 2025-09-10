メ～テレ（名古屋テレビ） 将棋の藤井聡太七冠が防衛に王手をかけている王位戦七番勝負の第6局はまもなく決着する見通しです。 今期の王位戦七番勝負は藤井七冠に永瀬拓矢九段が挑戦しています。 藤井七冠の3勝2敗で迎えた第6局は当初、静岡県牧之原市で行われる予定でしたが、5日に発生した竜巻被害の影響で会場が東京の将棋会館に変更されました。 永瀬九段の封じ手から始まった対局2日目は、両者互角のまま終盤